2023/01/24 | 16:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lhf_VxfyY9U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قادة في الاطار التنسيقي يتواصلون مع ايران: ازمة الدولار في العراق استهداف امريكي لأمنكم القومي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قادة في الاطار التنسيقي يتواصلون مع ايران: ازمة الدولار في العراق استهداف امريكي لأمنكم القومي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).