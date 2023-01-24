2023/01/24 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zpJ0S-Ck_8A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كريم النوري: هذا هو الحل الوحيد لأزمة النازحين في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كريم النوري: هذا هو الحل الوحيد لأزمة النازحين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).