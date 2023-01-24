2023/01/24 | 16:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الأحزاب تتقاسم الدولة من الأرض حتى السماء") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Yex8hfZhkHI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الأحزاب تتقاسم الدولة من الأرض حتى السماء") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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