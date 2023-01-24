2023/01/24 | 16:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساجلة شعرية بين سجاد الغريب وعلي الصفار في ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sKjo70tCtAo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساجلة شعرية بين سجاد الغريب وعلي الصفار في ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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