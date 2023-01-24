رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة يؤكدان ضرورة تأسيس النوادي الشبابية

2023/01/24 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشباب والرياضة ويؤكد ضرورة تأسيس النوادي الشبابية وفتح المكتبات والأماكن الترفيهية والرياضية في المدن كافة

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