2023/01/24 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر تكليف العميد ايسر الطائي بمهام رئيس أركان الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "أمرا صدر بتكليف العميد ايسر الطائي بمهام رئيس أركان الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية".

وتبوأ الطائي عدة مناصب بينها آمر اللواء الثاني الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية.

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