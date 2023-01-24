بعد توقف 13 شهرًا.. قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله وسط انتقادات

2023/01/24 | 17:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف المحقق العدلي في حادث انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الثلاثاء، تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرًا.وقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء.

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