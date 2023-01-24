الخميس المقبل.. السوداني في زيارة رسمية الى فرنسا

2023/01/24 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيقوم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس المقبل، بزيارة رسمية الى فرنسا.وقال مصدر حكومي لايرث نيوز، ان السوداني “سيتوجه على رأس وفد وزاري الى فرنسا بزيارة رسمية يوم الخميس المقبل لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين”.

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