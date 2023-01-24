نائب: تهريب كردستان للدولار الى تركيا تسبب بأزمة كبيرة

2023/01/24 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب المستقل كاظم الطوكي، الثلاثاء، جهات متنفذة في اقليم كردستان بالتسبب في ازمة الدولار الاخيرة عبر تهريب العملة الى تركيا، مشيرا الى ان حصة الاقليم في الموازنة لم تحسم بعد.

وقال الطوكي في حوار متلفز وتابعته “تقدم” إن “تهريب الدولار الى تركيا يتم عن طريق منافذ إقليم كردستان العراق غير الشرعية فضلا عن قيام كردستان ببيع النفط عبر تركيا”.

وأضاف، أن “الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي فشلت في كل شي ولايمكن اطلاق اسم “حكومة” عليها وان سياساتها الاقتصادية هي من ساهمت برفع سعر الدولار”.

وأشار الطوكي الى ان “السبب الاخير من ازمة الدولار والابرز قرار الحكومة الاميركية بشأن السندات المالية فضلا عن رفض البرلمان العراقي استضافة او مناقشة الازمة او المسؤولين عنها”.

وكانت لجنة النزاهة النيابية أشادت في وقت سابق، بالاجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية باغلاق مكاتب الصرافة في منطقتي الكفاح والحارثية التجارتين صحيح، عادة إياه بداية لقصقصة اجنحة كبار المتلاعبين بالعملة.

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