2023/01/24 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة برئاسة امرأة للمتاجرة بالفتيات القاصرات والهاربات من ذويهن.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “مفارز شرطة محافظة ميسان القت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة امرأة..



القبض على شبكة تتاجر بالفتيات القاصرات في ميسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة امرأة.. القبض على شبكة تتاجر بالفتيات القاصرات في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة امرأة.. القبض على شبكة تتاجر بالفتيات القاصرات في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).