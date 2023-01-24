2023/01/24 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، أن نجاح محافظة البصرة بتنظيم بطولة كاس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، مؤشر إيجابي لاستقرار العراق.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يشيد بتنظيم خليجي 25 ويصفه بمؤشر ايجابي لاستقرار العراق المركز الخبري الوطني.

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