2023/01/24 | 17:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابل تضخم أسعار السلع والخدمات الأساسية الذي تشهده الأسواق العراقية، يواصل سعر صرف الدينار انخفاضه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وسط محاولات حكومية للتعامل مع الركود، الذي يصفه خبراء الاقتصاد بـ" الأكبر منذ عقود".

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