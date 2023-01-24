المنتخب الوطني يصل اربيل

2023/01/24 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

وصل المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة اربيل لغرض اقامة احتفالية له.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "المنتخب الوطني وصل إلى مدينة اربيل لغرض إقامة احتفالية له بفوزه ببطولة خليجي 25.

وأقيم احتفالاً جماهيريا للمنتخب الوطني لدى عودته من البصرة بتتويجه بطلا لكأس الخليج في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد.

وتوج المنتخب العراقي بطلًا لكأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه، الخميس الماضي، على المنتخب العُماني 3-2 في الوقت الإضافي للمباراة النهائية لنسخة "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية.

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