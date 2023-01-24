2023/01/24 | 17:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وظهر في الفيديو أفراد في الشرطة الهولندية يقفون وراء المتطرف اليميني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد السويد.. تمزيق المصحف الشريف وحرقه في لاهاي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد السويد.. تمزيق المصحف الشريف وحرقه في لاهاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).