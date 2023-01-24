الصدارة سعودية.. ما هو ترتيب الجامعات العشر الأولى عربيًا؟

2023/01/24 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت جامعة الملك عبد العزيز في السعودية المركز الأول عربيًا والمركز رقم 106 عالميًا، وفقًا لتصنيف الجامعات الصادر من QS World University Rankings لعام 2023.

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