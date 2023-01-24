2023/01/24 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تقارير سعودية، اليوم الثلاثاء، عن حصول 37 قناة عالمية حقوق البث التلفزيوني، لنقل مباريات الدوري المحلية “دوري الروشن”، جاء ذلك بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب “رونالدو”..أندية الروشن ترفع أسعار التذاكر و125 دولة تبث الدوري السعودي المركز الخبري الوطني.

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