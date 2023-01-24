الأعرجي يؤكد جدية الحكومة بتعزيز العلاقة مع الناتو لتطوير قدرات قواتنا الأمنية

2023/01/24 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جادة بتعزيز العلاقة مع الناتو لتطوير مهارات وقدرات قواتنا الأمنية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

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