الأعرجي: الحكومة جادة بتعزيز العلاقة مع الناتو لتطوير مهارات وقدرات قواتنا الأمنية

2023/01/24 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، قائد قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو، الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب الاعرج، “استعراض عمل بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة مع الحلف، في مجالات التدريب والمشورة وتطوير القدرات”.

وجدد الأعرجي، تأكيد رئيس الوزراء ،محمد شياع السوداني، على “الشراكة مع حلف شمال الأطلسي /الناتو”، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية تتمتع بدعم من جميع الكتل السياسية، وهي جادة بتعزيز العلاقة مع الناتو، لتطوير مهارات وقدرات قواتنا الأمنية والعسكرية”، مبينا أن “مجالات التعاون مع الحلف كبيرة، لاسيما الأمن السيبراني، لما يمتلكه الناتو من خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال”.

كما أعرب الأعرجي، عن “حاجة العراق لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وعصابات التهريب والمخدرات”، لافتا إلى أن “من ضمن توجهات الحكومة العراقية هو إنجاح عمل الجهات الدولية في العراق ومن ضمنها الناتو”، مؤكدا أن “القوات العراقية اكتسبت الكثير من الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب”.

من جانبه أكد الأدميرال مونش، أن لدى حلف الناتو شراكة جيدة جدا مع الحكومة العراقية لزيادة قابليات المؤسسات العسكرية والأمنية، والعمل على بناء شراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على الجانبين، مشيدا بما تمتلكه القوات العراقية من مهارات وقدرات قتالية ميدانية.

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