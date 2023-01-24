قائد عمليات ديالى يكشف اهم نتائج الحرب على المخدرات خلال 12 شهر

2023/01/24 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الثلاثاء، عن اهم نتائج الحرب على المخدرات خلال 12 شهر.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المخدرات آفة تهدد مجتمع ديالى وندرك جيدا خطورتها على شريحة الشباب وسعينا لوضع ستراتيجية شاملة في مكافحتها وتسخير كل الجهود بهذا الاتجاه”.

واضاف، ان “ابرز ما تحقق خلال الاشهر 12 الماضية هي الاطاحة بقرابة 400 ناقل وتاجر ومروج ومتعاطي للمخدرات في ديالى من خلال جهد امني متواصل تشارك به كل التشكيلات وفق خطة مدروسة”.

واشار عمران الى أن “القيادة دعمت خطة تثقيفية واسعة بالتنسيق مع النخب العشائرية والاجتماعية والدينية في بيان خطورة هذه الآفة وضرورة الانتباه لها والسعي الى دعم الاجهزة الامنية في مكافحتها عبر دعمها بالمعلومات”.

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