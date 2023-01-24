هل طغى العلاج الروحاني على الطب النفسي في العراق؟

2023/01/24 | 18:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل "المعالج الروحاني" في العراق بعد عام 2003 حضورا قويا على حساب تراجع الصحة النفسية، بدون أن تغيب عنه حالة "الاستغلال" في تقديم الخدمات مقابل أموال طائلة.

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