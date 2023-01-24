طفلة بعمر 7 سنوات تنقذ جدتها بعدما علقت تحت سيارة متحركة.. شاهد ما فعلته

2023/01/24 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة مرعبة حدثت بعد ظهر الأربعاء الماضي، إذ تقول الطفلة ماريا غالاواي - ذات السبعة أعوام - إن جدتها علقت تحت سيارة متحركة.

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