كيف غادر عملاء

2023/01/24 | 19:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخابرات المركزية الأميركية ساعدت عملاء الموساد على الفرار من إيران.

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