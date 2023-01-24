الحكومة العراقية تتخذ عشرات القرارات

2023/01/24 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة

الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرى

خلالها بحث مستجدات الأوضاع العامة في

البلاد، ومناقشة عدد من الموضوعات

المدرجة على جدول الأعما

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