2023/01/24 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً في كربلاء المقدسة كتاب جديد

بعنوان (مصرع إعلامي خلف المايكرفون)

للمؤلف حسن كاظم الفتال.

وقال مؤلف الكتاب في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن الكتاب عبارة عن مجموعة

مقالات تناولت واقع الإعلام ور

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