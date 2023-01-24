مجلس الوزراء يخصص مليار دينار لوزارة الداخلية لإنشاء معابر على الطريق الحدودي

2023/01/24 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العدل خلال مؤتمر صحفي: مجلس الوزراء قرر تكريم لاعبي المنتخب الوطني والملاك الإداري والتدريبي مجلس الوزراء يوافق على منح 10 ملايين دينار لذوي المتوفين بحادث التدافع في نهائي خليجي 25 وزير العدل: التكريم يتضمن قطعة أرض سكنية بمساحة 200 م2 في العاصمة بغداد وزير العدل: مجلس الوزراء وافق على تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار […]

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