2023/01/24 | 19:35 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شرطة الخيالة الكندية الملكية في ساسكاتشوان قائمتها السنوية لأغرب المكالمات التي تلقتها في عام 2022.في ما يلي أهم 10 مكالمات لـ شرطة الخيالة الملكية الكندية 1- سأل متصل الشرطة عما إذا كانوا يعرفون اسم ضابط شرطة الخيالة الملكية الكندية المهذب الذي خدم في مجتمعهم.كان المتصل يأمل في الحصول على تحديث لمعرفة كيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أغرب 10 مكالمات تلقتها شرطة الخيالة الملكية الكندية لسنة 2022 شبكة القيقب الدولية.

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