2023/01/24 | 19:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lghptaVzyOw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الايجاز الصحفي لوزير العدل السيد خالد شواني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | الايجاز الصحفي لوزير العدل السيد خالد شواني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).