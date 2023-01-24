تقارير: المغربي سليم أملاح على أعتاب الانتقال إلى الدوري الإسباني

2023/01/24 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير صحفية إن نادي بلد الوليد الإسباني يعمل على التعاقد مع سليم أملاح، لاعب منتخب المغرب، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

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