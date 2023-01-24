لصلتها بحزب الله.. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية

2023/01/24 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله.

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