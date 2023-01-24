(بغداد اليوم) تجري جولة لنقل آراء المواطنين حول السلة الغذائية

2023/01/24 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرت عدسة (بغداد اليوم) جولة لنقل آراء المواطنين حول السلة الغذائية.

وطالب عددا من المواطنين باستمرارها وديمومتها كونها ساهمت في خفض الاسعار بالعراق، فضلا عن كونها دعمت شريحة كبيرة من الفقراء، مشيدين بجودة مفردات السلّة الغذائية.

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