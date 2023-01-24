35 نائبا يرفضون التصويت على الموازنة قبل تضمين حقوق “شرق القناة”

2023/01/24 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو لجنة الطاقة والكهرباء كامل العكيلي ، الثلاثاء ، ان مناطق شرق القناة تعاني تراجع الطاقة الكهربائية وذلك نتيجة تهالك الاسلاك الكهربائية ، مشيرا الى أن 35 نائبا سيرفضون التصويت على الموازنة قبل تضمين حقوق أهالي مناطق شرق القناة.

وقال العكيلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اهالي مناطق شرق القناة تعاني من سوء الخدمات وتلكؤ إنجاز مشاريع البنى التحتية ومنها تهالك منظومة الكهرباء”، مبينا أن “35 نائبا من نواب شرق القناة اتفقوا على تشكيل كتلة شرق القناة تعمل فقط من أجل المطالبة بحقوق سكان شرق القناة”.

وأضاف، أن “جميع نواب شرق القناة لن يصوتوا على موازنة 2023 مالم يتم منح مناطقتنا حقوقها المشروعة في الخدمات لاسيما ملف الكهرباء والماء وتعبيد الطرق “.

وأوضح العكيلي، أن “أغلب مناطق شرق القناة تعاني نقصا حادا في تراجع الكهرباء نتيجة تهالك منظومة الكهرباء بالإضافة أن هناك عدد كبير من المحولات تعرض إلى العطب”.

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