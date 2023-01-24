النزاهة: ضبطٍ حالات ابتزازٍ ومُخالفاتٍ في ثلاث دوائر بمُحافظتي نينوى وكربلاء

2023/01/24 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، الثلاثاء، بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات ابتزازٍ ومُخالفاتٍ للقانون والضوابط في ثلاث دوائر في مُحافظتي نينوى وكربلاء.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت في بيان صحفي أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط الأوليات الخاصَّة بقيام مُدير هيئة استثمار نينوى بابتزاز صاحب شركة مُقاولاتٍ، مُبيِّنةً امتناعه عن ترويج طلبات صاحب الشركة، إلا بعد دفع مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن طلب سفراتٍ سياحيَّةٍ مجانيَّةٍ خارج البلد.

وأضافت الدائرة إنَّ ملاكات المُديريَّة، التي انتقلت إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة – فرع نينوى، كشفت عن قيام لجنة توزيع الرواتب في الشركة باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُوظَّفين، دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط قوائم الرواتب، إضافةً إلى قوائم الرواتب المُتراكمة لمُوظَّفي الشركة.

وفي كربلاء، أعلنت الدائرة إلقاء القبض على مُدير بلديَّة قضاء الحر واثنين من المُوظَّفين وفق مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، على خلفيَّة ارتكابه عدَّة مُخالفاتٍ، تمثَّلت بإقدامه على تخصيص قطعة أرضٍ له ولزوجته خلافاً للضوابط ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تخصيص (1250) قطعة أرضٍ لعددٍ من الشرائح في المُحافظة، مُنوِّهةً بضبط استمارات التخصيص والأوليَّات وتدوين أقوال المُتَّهمين وتصديقها أمام قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم.

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