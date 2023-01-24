2023/01/24 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته ،اليوم الثلاثاء، تكريم منتخبنا الوطني وتعويض ضحايا حادثة التدافع بخليجي 25 وحادث السير على طريق ذي قار – البصرة وأصدر قرارات أخرى تتعلق بعدة ملفات بينها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يُصوت على عشرات القرارات بجلسته الرابعة المركز الخبري الوطني.

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