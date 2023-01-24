مجلس الوزراء يمنح المنتخب العراقي قطع اراض و 10 ملايين لذوي حادث التدافع

2023/01/24 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، منح ذوي المتوفين بحادثة التدافع في بطولة خليجي 25 بالبصرة من الجمهور نحو 10 ملايين دينار.وقال وزير العدل خالد شواني خلال مؤتمر الايجاز الصحفي الذي عقده […]

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