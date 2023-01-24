2023/01/24 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ضبطت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، حالات ابتزازٍ ومُخالفاتٍ للقانون والضوابط في ثلاث دوائر في مُحافظتي نينوى وكربلاء.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مدير بلدية الحر وتوقيفه في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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