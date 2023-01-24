رئيس الجمهورية يؤكد اهمية استمرار الحوار بين الاطراف الكردية

2023/01/24 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس الجمهورية عبط اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على اهمية استمرار الحوار بين الاطراف الكردية.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “رشيد استقبل، اليوم في قصر بغداد، […]

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