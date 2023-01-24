الولايات المتحدة وتركيا.. إلى أين تتجه العلاقة الشائكة؟

2023/01/24 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى أين تتجه العلاقات الأميركية التركية وسط كل هذه الخلافات بين البلدين؟..وهل ستتمكن واشنطن وأنقرة من حلّ خلافاتهما الكثيرة بشأن سوريا والأكراد وروسيا واليونان والناتو والحريات العامة وحقوق الإنسان في تركيا؟

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