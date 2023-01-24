2023/01/24 | 21:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F2RZvI0Obtw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ البصرة أسعد العيداني: أسعى لأن تكون البصرة جوهرة الخليج العربي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ البصرة أسعد العيداني: أسعى لأن تكون البصرة جوهرة الخليج العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).