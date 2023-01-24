بالصورة.. الجدول النهائي للجولة 13 من الدوري الممتاز

2023/01/24 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجدول النهائي للجولة 13 من الدوري الممتاز 2022/ 2023.

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الجدول النهائي للجولة 13 من الدوري الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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