بدء التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء

2023/01/24 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مدير مصفى كربلاء النفطي محمد فزاع، الثلاثاء، دخول المصفى حيز العمل والتشغيل التجريبي، فيما حدد موعد بدء الإنتاج.

وأوضح فزاع، أن "العمل في المصفى بدأ بتشغيل وحدة التكرير الرئيسة الأولى، وإنتاج منتجات وسطية سيتم إحالتها إلى وحدات تكميلية بهدف فحص بقية وحدات المصفى الأخرى"، مبينا، أن "فعاليات الإنتاج الحقيقي وتصدير المنتجات النهائية إلى المستودعات ستتم منتصف آذار المقبل".

وأضاف، أن "ملاكات شركة مصافي الوسط تعمل جنباً إلى جنب مع ملاكات الشركات الأجنبية المقاولة، وهي جاهزة للبدء بفعاليات التشغيل الحقيقي"، مشيراً إلى أن "المصفى سيبدأ بطاقة تكريرية تصل إلى 60%، لترتفع الطاقة تدريجياً حسب اكتمال وجاهزية بقية الوحدات التكميلية الأخرى".

بدوره، قال مدير شركات الائتلاف الكورية باك سوتشو، إن "التشغيل الأولي للمصفى سيبدأ منتصف شهر آذار وسيتم بدء إنتاج الكاز والديزل منتصف نيسان فيما سيبدأ إنتاج البنزين في أيار المقبل/ فيما سيتم التشغيل الكلي للمصفى نهاية حزيران".

وأضاف، "تم تدريب نحو 600 منتسب ضمن الملاكات العراقية العام الماضي، وسيستمر على الآليات التشغيلية داخل المصفى هذا العام أيضا، بهدف زيادة خبرات العراقيين العاملين في المصفى"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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