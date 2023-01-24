استحداث مديرية جديدة في وزارة الداخلية

2023/01/24 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استحداث "مديرية شؤون الرعاية الصحية لقوى الامن الداخلي".

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