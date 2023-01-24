2023/01/24 | 21:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fl2OtBc9TWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل كان هناك صحابي ملقب "بمحي الأموات" وما قصته ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل كان هناك صحابي ملقب "بمحي الأموات" وما قصته ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).