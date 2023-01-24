السوداني: إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى إليها الحكومة

2023/01/24 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى من أجلها الحكومة.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني استقبل مساء اليوم الثلاثاء، أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك والوفد المرافق له الذي ضم ممثلي المكون الإيزيدي في مجلس النواب وعدداً من رجال الدين والشيوخ والوجهاء من أبناء الديانة الإيزيدية".



وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب البيان "كبير الاعتزاز والتقدير لهذا الطيف العراقي الكريم وتضحياته، مؤكداً حرص الحكومة على صيانة التنوّع الثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به شعبنا العراقي، بوصفه عنصر قوّة وتلاحم وتماسك".



وأوضح السوداني أن "إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى من أجلها الحكومة"، مشيراً إلى أن "الإعمار وتقديم الخدمات كفيل ببسط الاستقرار في المنطقة".



وبين المكتب الإعلامي أن "الأمير حازم تحسين بيك نقل لرئيس مجلس الوزراء، شكر ابناء الديانة الإيزيدية إزاء قرار تمليك الأراضي في سنجار، بعد طول معاناة وتعطيل امتدّ لعقود طويلة، وقدّم الوفد الدعوة إلى السوداني لزيارة سنجار ومعبد لالش، ووعد رئيس مجلس الوزراء بتلبيتها قريباً واللقاء بأصحاب المواقف البطولية".

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