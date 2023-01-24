2023/01/24 | 22:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدينا نسب إنجاز متقدمة تجاوزت الـ 60%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة من 5 محاور لمعالجة الاختناقات المرورية والاعمال تستهدف 3 ملايين نسمة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة من 5 محاور لمعالجة الاختناقات المرورية والاعمال تستهدف 3 ملايين نسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).