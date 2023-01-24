2023/01/24 | 22:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن إعمار سنجار...

ظهرت المقالة السوداني: إعمار سنجار وسهل نينوى من اهداف الحكومة أولاً على المسلة.

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