بارزاني: الفوز بكأس الخليج نقل رسالة للعالم بأن العراق قد عاد

2023/01/24 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، إن الفوز ببطولة خليجي 25 نقل رسالة للعالم بأن العراق قد عاد.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان” بارزاني […]

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