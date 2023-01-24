2023/01/24 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مدير وكالة الفضاء الأميركية، اليوم الثلاثاء عن خطط الولايات المتحدة الأميركية لاختبار وإطلاق محرك لمركبة فضائية يعمل بالطاقة النووية في عام 2027.وقال مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” بيل نيسلون، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ناسا” تكشف عن نواياها بإطلاق مركبة فضائية تعمل الطاقة النووية بعام 2027 المركز الخبري الوطني.

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