شاهد بالفيديو.. لماذا يذهب المريض للعلاج خارج العراق وليس داخله؟

2023/01/24 | 22:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EplxvYo4ANs

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