النزاهة تكشف تفاصيل ماجرى في بلدية الحر في كربلاء

2023/01/24 | 22:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، تنفيذها عمليات ضبط لحالات

ابتزاز ومخالفات للقانون والضوابط في

ثلاث دوائر في محافظتي نينوى وكربلاء.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان

تلقته وكالة نون الخ

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