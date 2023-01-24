الهجرة تكشف عن عدد النازحين المتبقين بـ 30 مخيماً في العراق

2023/01/24 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن عدد النازحين المتبقين في مخيمات النزوح، مشيرة إلى أنهم موزعين على 30 مخيما.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "هناك 37 الف عائلة في 28 مخيما وهي آخر ما تبقى لدينا من النازحين"، متعهدا بـ"عدم بقاء أي مخيم بهذه الحكومة على مستوى مخيمات الإقليم الـ26 ومخيمي الجدعة 1 والجدعة 5".

وأوضح أن "اعداد النازحين كان يفوق 850 الف نازح لكن اجراءات الوزارة ساهمت بتخفيض هذا العدد الكبير".

تحرير: أ خ

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